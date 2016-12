2 aprile 2015 Fast & Furious 7, l'ultimo film di Paul Walker arriva al cinema A Tgcom24 una clip inedita del settimo capitolo della saga con Vin Diesel e l'attore scomparso nel 2013, nelle sale italiane dal 2 aprile Tweet google 0 Invia ad un amico

10:12 - "Fast & Furious 7" arriva finalmente nelle sale il 2 aprile, dopo la tormentata e lunga gestazione, segnata dalla morte prematura di Paul Walker in un incidente stradale nel novembre 2013, mentre le riprese erano ancora in corso. Tanta azione e adrenalina nel settimo capitolo della saga, che riporta al cinema la squadra di piloti di strada di East Los Angeles capitanata ancora da Vin Diesel. A Tgcom24 una clip esclusiva del film diretto da James Wan.

Sulla scia del successo mondiale dell'inarrestabile franchise basato sulla velocità, arriva Fast & Furious 7 che vedrà ancora una volta protagonisti Vin Diesel, nei panni di Dom Toretto, Dwayne Johnson e Paul Walker, nell'ultima apparizione cinematografica prima di morire. Una perdita che ha profondamente colpito tutto il cast storico della saga, iniziata ben 15 anni fa, e che ha richiesto anche il ricorso alla tecnologia: le scene che comprendevano l'attore che non erano state ancora girate sono state completate con l'ausilio dei fratelli di Walker, Cody e Caleb, che hanno accettato di prendere il suo posto sul set fino alla fine delle riprese. Il volto e la voce di Walker sono stati poi aggiunti in post-produzione. La scomparsa di Paul Walker ha anche ritardato l'uscita del film, inizialmente prevista per luglio 2014.



Il settimo capitolo della saga di Fast & Furious è ambientato un anno dopo i fatti raccontati nell'episodio 6. Dom Toretto e i suoi ragazzi hanno ripreso una vita normale, ma ora devono tornare in azione perché il pericoloso Deckard Shaw, interpretato da Jason Statham, dopo aver ucciso Han, cerca ulteriore vendetta per la morte di suo fratello Owen, mettendosi sulle tracce di Toretto e della sua famiglia. Il film si dipana tra inseguimenti spericolati, effetti speciali e alta tensione, regalando un finale commovente, che esalta i valori della famiglia e dell'amicizia fraterna.



Nel cast del film, che vede la partecipazione speciale di Kurt Russell, anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Elsa Pataky e Lucas Black. Fast & Furious 7 non sarà l'ultimo episodio della saga, che si concluderà con il capitolo numero 8, ancora diretto da James Wan.