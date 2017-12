Arriva "Super vacanze di Natale", 35 anni di risate da cinepanettone

Film di Natale, 35 anni di risate: le foto da tutti i film Ufficio stampa 1 di 69 Ufficio stampa 2 di 69 Ufficio stampa 3 di 69 Ufficio stampa 4 di 69 Ufficio stampa 5 di 69 Ufficio stampa 6 di 69 Ufficio stampa 7 di 69 Ufficio stampa 8 di 69 Ufficio stampa 9 di 69 Ufficio stampa 10 di 69 Ufficio stampa 11 di 69 Ufficio stampa 12 di 69 Ufficio stampa 13 di 69 Ufficio stampa 14 di 69 Ufficio stampa 15 di 69 Ufficio stampa 16 di 69 Ufficio stampa 17 di 69 Ufficio stampa 18 di 69 Ufficio stampa 19 di 69 Ufficio stampa 20 di 69 Ufficio stampa 21 di 69 Ufficio stampa 22 di 69 Ufficio stampa 23 di 69 Ufficio stampa 24 di 69 Ufficio stampa 25 di 69 Ufficio stampa 26 di 69 Ufficio stampa 27 di 69 Ufficio stampa 28 di 69 Ufficio stampa 29 di 69 Ufficio stampa 30 di 69 Ufficio stampa 31 di 69 Ufficio stampa 32 di 69 Ufficio stampa 33 di 69 Ufficio stampa 34 di 69 Ufficio stampa 35 di 69 Ufficio stampa 36 di 69 Ufficio stampa 37 di 69 Ufficio stampa 38 di 69 Ufficio stampa 39 di 69 Ufficio stampa 40 di 69 Ufficio stampa 41 di 69 Ufficio stampa 42 di 69 Ufficio stampa 43 di 69 Ufficio stampa 44 di 69 Ufficio stampa 45 di 69 Ufficio stampa 46 di 69 Ufficio stampa 47 di 69 Ufficio stampa 48 di 69 Ufficio stampa 49 di 69 Ufficio stampa 50 di 69 Ufficio stampa 51 di 69 Ufficio stampa 52 di 69 Ufficio stampa 53 di 69 Ufficio stampa 54 di 69 Ufficio stampa 55 di 69 Ufficio stampa 56 di 69 Ufficio stampa 57 di 69 Ufficio stampa 58 di 69 Ufficio stampa 59 di 69 Ufficio stampa 60 di 69 Ufficio stampa 61 di 69 Ufficio stampa 62 di 69 Ufficio stampa 63 di 69 Ufficio stampa 64 di 69 Ufficio stampa 65 di 69 Ufficio stampa 66 di 69 Ufficio stampa 67 di 69 Ufficio stampa 68 di 69 Ufficio stampa 69 di 69 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono trascorsi trentacinque anni da quando gli italiani si sono recati in sala per la prima volta per vedere un film che avrebbe segnato l'inizio di un’epoca fatta di risate e successi: Vacanze di Natale. Da allora, il Natale è sempre stato all’insegna della commedia.



Alcuni numeri:

- un incasso complessivo pari a € 400.000.000

- oltre 200 attori tra protagonisti e personaggi secondari - più di 50 volti internazionali coinvolti nei film, tra cui: Leslie Nielsen, Luke Perry, Danny De Vito, Cindy Crawford, Bo Derek, Carmen Electra, Alena Seredova, Victoria Silverstedt, Megan Gale, Bob Sinclair, Florence Guerin, Ronn Moss, Laura Natalia Esquivel, Vincent Riotta, Belen Rodriguez.

- circa 30 camei e partecipazioni di personaggi del cinema, della televisione, della musica e dello sport tra cui Diego Armando Maradona, Massimo Giletti, Aldo Biscardi, Gigi Marzullo, Alba Parietti, Maurizio Mosca, Moira Orfei, Mara Venier, Emilio Fede, Simona Ventura, Alfonso Signorini, Alberto Sordi, Raffella Carrà, Peppino Di Capri, Maria De Filippi, Vittorio Sgarbi, Valeria Mazza, Brigitte Nielsen, Gabriel Garko, Carlo Conti, Martina Colombari, Livia Azzariti, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Ricky Memphis, Paolo Rossi.

- circa 50 location nazionali e internazionali: dalla storica Cortina d’Ampezzo alla Milano degli Yuppies, da New York a Beverly Hills, da Miami al Sud Africa, dall’Egitto all’India, passando per Londra, Amsterdam, Rio De Janeiro, Santo Domingo, Saint Moritz, Aspen e Gstaad - colonne sonore e brani musicali importanti quasi quanto il cast: da Rod Stewart ai Queen, da Whitney Houston a Prince, da Vasco Rossi a Antonello Venditti, da Lucio Dalla a Edoardo De Crescenzo da Bob Sinclar a Annie Lennox, da Bob Marley a Lionel Ritchie, da George Michael ai Beach Boys.



Dal 14 dicembre al 7 gennaio poi, il teatro 13 di Cinecittà si trasforma nel Volvo Christmas Village di Super Vacanze di Natale. All’interno dei leggendari studios romani sarà ricostruito un autentico e innevato villaggio natalizio che ospiterà una sala cinematografica, dove sarà programmato per tutte le Feste natalizie il film Super Vacanze di Natale, e dove si potrà rivedere il mitico chalet di Vacanze di Natale.