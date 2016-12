7 luglio 2014 Giffoni Experience si accende con Luca Argentero e Lea Michele Tanti gli ospiti della rassegna cinematografica con al centro 3500 ragazzi che valuteranno 163 opere Tweet google 0 Invia ad un amico

12:26 - La star di "Glee" Lea Michele, Matt Bomer della serie tv "White Collar" ma anche Francesco Arca, Luca Argentero, Isabella Ferrari, Claudia Gerini, Giulia Michelini, Andrea Osvart e Ferzan Ozpetek. Sono gli ospiti del Giffoni Experience dal 18 al 27 luglio. Una giuria di 3500 ragazzi valuterà 169 opere che spazieranno dall'handicap all'omosessualità fino all'amore tormentato. Ornella Muti è la madrina di chiusura della 44 esima edizione.

Ad aprire la rassegna sarà il 18 luglio "Planes 2 - Missione Antincendio", il nuovo film d'animazione distribuito da Disney. Ancora un'altra anteprima con "Step Up All In", il 23 luglio, che sarà presentato da Ryan Guzman, già protagonista del quarto episodio della saga. Insieme a lui ci sarà Lorella Boccia, la finalista di Amici 2013 e presentatrice dell'ultima edizione di "Colorado", è infatti la prima italiana ad essere stata scelta per ballare in uno dei film della serie. A completare la delegazione artistica del film è il rapper Gué Pequeno che nella versione italiana presta la sua voce a Jasper, leader della crew dei The Grim Knights.



Tra lungometraggi e corti in e fuori concorso 163 le opere, selezionate tra 3700 produzioni di 82 Paesi. Intenso lo sforzo dello staff del Giffoni Experience che ha scelto, con cura, attenzione e sensibilità, i film, selezionando quelli che meglio rispecchiano il tema di questa 44esima edizione del GFF, Be Different. Nei dieci giorni del Festival, i giurati visioneranno e giudicheranno opere di grande impatto emotivo nelle sezioni competitive Elements +3 (3-5 anni), Elements +6 (6-9 anni), Elements +10 (10-12 anni), Generator +13 (13-15 anni), Generator +16 (16-17 anni), Generator +18 (dai 18 anni in su), Masterclass (18-25).