Paolo Ruffini, debutto alla regia con una "Fuga di cervelli" tutta da ridere 13 novembre 2013

12:39 - Un gruppo di irresistibili "idioti" in trasferta in Inghilterra per aiutare un amico a conquistare il suo amore. Sono loro i protagonisti di "Fuga di cervelli", il film scritto e diretto da Paolo Ruffini che arriva nei cinema il 21 novembre, prodotto da Colorado Film e distribuito da Medusa Film. Tgcom24 vi offre la possibilità di andare a vedere l'anteprima, due giorni prima dell'uscita nelle sale.