Tgcom24 >

Spettacolo >

Checco Zalone nuovo record: "Sole a catinelle" il più visto di sempre 18 novembre 2013 Checco Zalone nuovo record: "Sole a catinelle" il più visto di sempre Il nuovo film del comico pugliese batte il record di "Che bella giornata" arrivando a quasi 44 milioni di euro incassati al boxoffice Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:02 - Checco Zalone supera se stesso con "Sole a catinelle" totalizzando nella sola giornata di domenica 2.5 milioni di euro di incassi e arrivando così con quasi 44 milioni complessivi al di sopra del record stabilito due anni fa con "Che bella giornata". "Sole a catinelle" è anche il film italiano più visto di sempre: "La vita è bella" di Roberto Benigni nel 1997 aveva incassato 31.231.984 euro.

"Crediamo che il tetto dei 55 milioni sia alla portata di questo film, che in queste settimane ha riacceso l'attenzione e l'interesse del grande pubblico verso il cinema - dichiara Pietro Valsecchi produttore del film -. A testimoniare l'eccezionalità del fenomeno Zalone, c'è anche l'interesse che abbiamo riscontrato in molti importanti operatori internazionali, per i quali stiamo preparando copie sottotitolate. Anche questo è un elemento che ci inorgoglisce e dimostra come la strada migliore per essere globali sia quella di avere un forte radicamento locale".