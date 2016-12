"Zoolander 2", nuova missione per Ben Stiller e Owen Wilson

Il trailer di "Zoolander 2", appena pubblicato, anticipa l'arrivo al cinema, il 10 febbraio 2016, dell'attesa commedia di Ben Stiller e Owen Wilson. In questo sequel, Derek e Hansel avranno una nuova missione da compiere in giro per il mondo, Roma compresa: impedire al perfido Mugatu di uccidere tutte le persone più belle della Terra. Nel cast, Will Ferrell, Penelope Cruz e Christine Wiig, insieme a tanti vip che si sono prestati per un cameo.