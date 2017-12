"Wonder", Julia Roberts madre coraggio contro tutti i pregiudizi

Auggie (Jacob Tremblay, noto per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in "Room"), affetto dalla Sindrome di Treacher Collins (malattia congenita dello sviluppo cranio facciale) si trova ad affrontare per la prima volta i suoi coetanei. Costretto a studiare a casa per via delle numerose operazioni a cui ha dovuto sottoporsi nel corso degli anni, il ragazzino può finalmente frequentare una vera scuola. Dovrà però vedersela con i compagni e gli insegnanti e con le loro reazioni di fronte alla sua deformità.



L’amore della sua meravigliosa famiglia, del padre Nate (Owen Wilson) e della madre Isabel (Julia Roberts), una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni. Un film sull'accettazione della diversità, sul valore dell'amicizia e sul superamento dei pregiudizi. Nel cast anche Mandy Patinkin ("Homeland"), Daveed Diggs e, la tre volte candidata all’Oscar, Sonia Braga.