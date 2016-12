"The Hateful Eight", le prime immagini del nuovo film di Quentin Tarantino

Ambientato "sei, otto o dodici anni" dopo la guerra civile, "Hateful Eight" segue le vicende del cacciatore di teste John Ruth ( Kurt Russell ) incatenato alla fuggitiva Daisy Domergue ( Jennifer Jason Leigh ), che sta per finire sulla forca. Mentre attarversano in carovana le distese innevate del Wyoming si imbattono nel maggiore Marquis Warren ( Samuel L. Jackson ), un ex soldato dell'Unione, e in Chris Mannix ( Walton Goggins ), un disertore che è convinto di essere il nuovo sceriffo della città. Sorpresi da una tempesta di neve, i viaggiatori si fermano presso Minnie's, un rifugio di montagna, dove sono accolti da quattro loschi figuri. Trovano Bob ( Demian Bichir ), che dice di fare la guardia al posto mentre la proprietaria è via, il boia Oswaldo Mobray ( Tim Roth ), il cowboy Joe Gage ( Michael Madsen ) e il Generale Sanford Smithers ( Bruce Dern ). Ma uno degli otto avventurieri non è chi dice di essere...

Watch the teaser trailer for the 8th film by Quentin Tarantino: #TheHatefulEight . See it in theaters Christmas 2015. https://t.co/3j5yF1ZQj7

"The Hateful Eight" ha rischiato di non vedere mai la luce dopo che nel gennaio del 2014 uno dei collaboratori rese pubblico lo script del film. Un tradimento che sembrava uscito da uno dei suoi film e che fece infuriare Tarantino.



"Diedi una copia dello script a Reggie Hudlin, uno dei produttori di Django Unchained, che lo fece leggere al suo agente - dichiarò all'epoca - Fu un tradimento, ma il copione rimase a lui. Poi lo diedi ai tre attori: Michael Madsen, Tim Roth e Bruce Dern". Esclusi i primi due, che avevano già lavorato con lui, i sospetti si concentrarono subito sul protagonista di Nebraska.



Dopo un primo momento di sconforto, in cui dichiarò di voler abbandonare tutto, Tarantino passò al contrattacco: pubblicò il copione incriminato e ne scrisse uno nuovo. Non si venne mai a sapere se fu davvero Dern a spifferare tutto, ma se così fosse in "The Hateful Eight" è probabile che farà una brutta fine.