"Rogue One" è il primo film di una nuova serie cinematografica ambientata nell'universo di Star Wars e interpretata da nuovi personaggi alle prese con storie inedite. Film che fossero complementari alla nuova saga iniziata con "Il risveglio della forza" ma che permettono di esplorare la galassia e sperimentare stili e tecniche narrative differenti.



"Rogue One" racconta la storia di un improbabile gruppo di eroi che in un periodo di conflitto intraprende una missione per sottrarre i piani della più potente arma di distruzione di massa mai ideata dall'Impero, la Morte Nera. Questo evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di qualcosa di più grande.