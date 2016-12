"Mad Max: Fury Road", la leggenda si tira a lucido con la forza di un videogame

Una volta tanto, anche a distanza di anni, non un sequel apocrifo ma firmato dal creatore della saga e, con lei, del genere post-apocalittico. George Miller riprende il personaggio del Guerriero della Strada, Max Rockatansky, che, ossessionato dal suo turbolento passato, crede che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo. Si ritrova però ben presto coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall'imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe che, furibondo per il tesoro che gli è stato portato via, ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli. Ha così inizio la Guerra di Strada.



E mentre il nuovo Mad Max arriva nei cinema, la saga storica viene pubblicata per la prima volta in Blu-ray, sia in versione singola che in un cofanetto che contiene "Interceptor", "Interceptor: Il Guerriero della Strada" e "Mad Max: Oltre la sfera del tuono". Tre film che hanno segnato gli anni 80 creando un'icona del cinema senza tempo al punto che oggi un nuovo capitolo esce tra la trepidazione dei fan.