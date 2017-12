"La ruota delle meraviglie" di Woody Allen ci porta nel luna park della vita

La storia vede intrecciarsi le vicende che coinvolgono quattro personaggi. Ginny (Kate Winslet), ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin Timberlake), un bagnino di bell'aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell'appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.



Un racconto di passione e tradimenti ambientato nella New York degli anni 50 e impreziosito dalla fotografia di Vittorio Storaro.