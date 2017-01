"Inside Out", sbarca anche nelle sale italiane

Dopo il debutto a Cannes, fuori concorso, e con incassi già a quota 750 milioni di dollari nel mondo, arriva in Italia, dal 16 settembre, Inside Out, il nuovo film d'animazione firmato Disney-Pixar di Pete Docter, già autore di Monsters e Up. Protagoniste in 3D le cinque emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Tristezza e Disgusto.

Distribuito da Walt Disney Company Italia in 700 copie il blockbuster animato in 3d sbarca quindi finalmente anche nelle sale italiane. Dopo aver dato vita e sentimenti a giocattoli, mostri, robot e aver reso originali eroi da action comedy insetti, supereroi e pesci, la casa d'animazione di John Lasseter, la Pixar si supera rendendo protagoniste e 'colorando' cinque emozioni nella testa di un'undicenne (Gioia, Tristezza, Disgusto, Rabbia e Paura). "John (Lasseter, ndr) ha visto subito il potenziale dell'idea di fare delle emozioni stesse dei personaggi", spiega a Roma Docter, classe 1968, alto, magro, profondi occhi azzurro-grigi dietro gli occhiali, orecchie un po' a sventola e gran sorriso. "La parte principale del film è nata da mia figlia Elie, che aveva dato la voce a Ellie, la bambina di Up. Un personaggio estroverso e allegro che le assomigliava molto, almeno finché ha compiuto 11 anni ed è diventata riservata, un po' chiusa in se stessa. Mi continuavo a chiedere cosa le frullasse per la mente, e ho ripensato al fatto che tutti abbiamo attraversato quella fase".



"Inside Out" racconta le vicende del Centro di Controllo della mente di Riley, una ragazzina di 11 anni, dove cinque Emozioni sono al lavoro, guidate dalla simpatica e ottimista Gioia che deve garantire la felicità di Riley. Paura dona alla ragazza la sicurezza necessaria, Rabbia assicura il senso di equità e giustizia mentre Disgusto impedisce a Riley di avvelenarsi sia fisicamente che socialmente. Tristezza non sa bene quale sia il suo ruolo, ma del resto non è chiaro neanche agli altri. Tutto è in equilibrino fino a quando Riley si trasferisce con la sua famiglia in una nuova città. A quel punto Gioia e Tristezza finiscono inavvertitamente in un angolo remoto della sua mente, portando con sé alcuni dei suoi ricordi più intensi...