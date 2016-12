"Fuck You, Prof!", i metodi alternativi di un professore tutto particolare

E' nei cinema dal 15 ottobre " Fuck You, Prof! ", commedia tedesca dove un rapinatore si improvvisa professore di una scuola per poter recuperare i soldi del bottino di un colpo, che sono finiti murati nella palestra del complesso scolastico. L'anomalo prof si troverà a che fare con una classe difficile ma i suoi metodi inusuali avranno... effetto. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva .

Campione di incassi in Germania, il film sbarca ora nei nostri cinema. Una commedia dove si mescolano azione, amore e un pizzico di irriverenza nel trattare il rapporto professore-studenti.



La causa scatenante la vicenda è la costruzione di una palestra scolastica proprio nel punto in cui Charlie (Jana Pallaske) aveva nascosto i soldi rubati dell'amico Zeki Müller (Elyas M'Barek), appena uscito dal carcere. L'ex-galeotto non ha altra scelta se non quella di fingersi un insegnante presso la "Scuola Superiore Goethe". Di giorno lavora come supplente e di notte scava di nascosto alla ricerca del suo bottino.



I suoi drastici e stravaganti metodi per rimettere in riga gli irrequieti studenti della 10B – che alla fine si riveleranno vincenti – si scontrano con quelli docili ed ortodossi della collega Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth), creando divertenti siparietti fra i due che finiranno con l'innamorarsi l'uno dell'altro. Ma quando la brava e timida Lisi scoprirà la verità sul passato di Zeki...