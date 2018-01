"Downsizing", Matt Damon scienziato per "vivere alla grande"

Cosa succederebbe se l’unica soluzione al sovraffollamento globale fosse... il rimpicciolimento? È quello che succede in Downsizing, quando un gruppo di scienziati norvergesi scoprono come ridurre gli esseri umani a soli dodici centimetri d’altezza e rendere così il pianeta più sostenibile; ma non solo: il rimpicciolimento è anche la soluzione per una vita più ricca e agiata.

Paul Safranek (Damon), stanco della sua quotidianità stressata e sempre uguale, sceglie il benessere e una vita migliore insieme alla moglie Audrey (Wiig) in una delle ricche small townchestanno rapidamente crescendo negli Stati Uniti. Ecco che i suoi debiti diventano un ricco patrimo, il suo metro e ottanta solidodici centimetri e Paul è pronto per il suo piccolo grande destino.