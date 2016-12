"Chiamatemi Francesco", Sergio Hernández: "E' un ruolo che mi ha cambiato"

"E' un ruolo tremendamente importante, l'unico della mia carriera ad avermi cambiato interiormente - ha spiegato Hernández - Interpretare un personaggio vivente è già una grande responsabilità. Figuriamoci quando si tratta di un uomo come Papa Francesco, che è presente tutti i giorni nel mondo".



Anche per De la Serna è stata una sfida impersonarlo sul grande schermo: "Ho incontrato le persone che l'hanno conosciuto e ho osservato con attenzione le sue inflessioni, il suo linguaggio, il suo modo di affrontare e comunicare il Vangelo. Ma sono consapevole che, per quanto siano laboriosi i tentativi di avvicinarsi a una figura storica, la realtà non si riproduce mai perfettamente".