"Chiamatemi Francesco", arriva nelle sale il film sul Papa della gente

Arriva nei cinema italiani "Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente", il film di Daniele Luchetti che racconta la storia di Jorge Bergoglio, dalla giovinezza in Argentina alla salita al soglio pontificio. La pellicola sarà in 700 sale per poi essere distribuita in 40 Paesi. Protagonisti sono Rodrigo De la Serna (per l'età giovanile) e Sergio Hernández nei panni del Santo Padre.