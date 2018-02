Spice Girls reunion, Victoria smorza l'entusiasmo: "No tour mondiale, forse qualche singolo show..."

Contrordine. O quasi. Victoria Beckham smorza gli entusiasmi, nati dopo la pubblicazione di una foto, che la ritraeva con Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B e Mel C .e che ha fatto sperare i fan in una reunion storica delle Spice Girls : "Non andrò in tour. Le ragazze non andranno in tour", ha detto l'ex Posh Spice in un'intervista a Vogue, durante una sfilata in cui ha presentato la sua collezione per il prossimo autunno-inverno.

"C'era qualcosa di molto forte nel messaggio delle Spice Girl. Cosa diventerà in futuro? A cosa somiglierà? Ci stiamo semplicemente scambiando le idee. Brainstorming", ha continuato la Beckham, prima Spice Girl a affrontare le voci di una attesa reunion, parlando alla James Burden House, una storica palazzina dell'Upper East side che ospita normalmente una prestigiosa scuola cattolica "all girls", Sacred Heart, frequentata ai suoi tempi da Lady Gaga.



Le speranze di un ritorno sulla scena di una delle girl band più amate degli anni Novanta, fenomeno internazionale già con il singolo del debutto Wannabe del 1996, erano nate, a due decenni dallo scioglimento, quando la Beckham era apparsa in una foto dei primi di febbraio assieme alle ex compagne Geri Halliwell, Emma Bunton, Mel B, e Mel C. Il magazine TMZ aveva parlato di un tour in preparazione in Gran Bretagna e che poi avrebbe preso il volo per gli Stati Uniti.



Ma Victoria ha voluto sottolineare: "E' stato fantastico vedere le ragazze", ha detto l'ex Posh Spice: "Bellissimo vederle tutte assieme. Io sono in contatto con loro individualmente, rtrovarci in gruppo è stato veramente grande". Victoria ha però aggiunto, come rivela The Sun, che la logistica di un estenuante tour mondiale sarebbe impossibile per le cinque mamme, che preferiscono "l'opportunità di esibirsi in un numero minore di spettacoli".



Una fonte vicina all'ex storica girl band, ha anche detto: "Date le situazioni familiari, impegnarsi in un estenuante tour mondiale è stato sempre un compito difficile. Quando sono tornate insieme questo mese un tour è stato respinto dalla maggioranza. Ma esibirsi di nuovo, magari in qualche qualche spettacolo in varie città è stata un'idea che ha suscitato maggior interesse". Intanto una quasi certezza per rivedere le Spice insieme è quella che riguarda la televisione, con una serie a marchio Spice rivolta ai bambini, potenzialmente coinvolgendo anche i figli delle Spice stesse. In cantiere anche l'ipotesi di un'etichetta discografica per trovare una nuova generazione di cantanti femminili e diffondere il messaggio Girl Power. Qualunque cosa decidano, i fan ne sono certi: sarà epica.