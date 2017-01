Spice Girls in guerra: Victoria blocca la reunion

L'annunciata reunion delle Spice Girls sembra essere nata sotto una cattiva stella. Prima l'esclusione volontaria di Mel C , poi la gravidanza di Geri Halliwell e adesso il "dispetto" di Victoria Beckham. Secondo il Sun infatti la bella moglie di David e celebre stilista avrebbe incaricato i suoi legali di comunicare alle ex colleghe il divieto di cantare dal vivo le canzoni originali del gruppo, impedendo così indirettamente il reunion tour.

Un colpo davvero basso, quasi un fulmine a ciel sereno per Emma, Geri e Mel B, che sempre stando al tabloid inglese sarebbero letteralmente "distrutte" e deluse dalle azioni di Victoria, che pur essendo stata parte integrante della storia delle Spice, ha preferito comunicare con loro attraverso i suoi legali, dando chiaramente ad intendere di voler rompere totalmente i ponti. Il tour avrebbe fruttato 10 milioni di sterline ed è comprensibile che l'azione legale di Vic abbia "sconvolto" le ex Spice.



Dal canto suo la signora Beckham aveva già commentato in una intervista qualche tempo fa di essere molto preoccupata che la reunion e il mix di canzoni vecchie e nuove cantate sul palco, potesse nuocere all'immagine del gruppo storico. Gruppo, che, a quanto sembra, rimarrà per i fan solo un ricordo e che, pezzo dopo pezzo, sembra stia per sfaldarsi completamente.