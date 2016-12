Venezia 73, il Leone d'oro va a "The Woman Who Left" di Lav Diaz

E' " The Woman Who Left ", di Lav Diaz, il film vincitore del Leone d'oro alla 73.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia. Gran premio della giuria a "Nocturnal Animals" di Tom Ford. Premio ex aequo per i registi Amat Escalante e Andrei Konchalovsky. La Coppa Volpi per il miglior attore è andata a Oscar Martinez per "El Ciudadano Ilustre", mentre quella per la miglior attrice a Emma Stone per "La la Land".

Per la consegna dei premi, il primo a salire sul palco è stato Roberto Andò, presidente della giuria "Venezia classici", che ha premiato il miglior documentario sul cinema ("Le concours" di Claire Simon) e il miglior restauro ("Break Up - L'uomo dei cinque palloni" di Marco Ferreri). Il premio "Opera prima Luigi De Laurentiis" è stato consegnato da Marco Giallini. I due assegni di 50mila dollari l'uno sono andati al regista Ala Eddine Slim e al produttore del film "The Last Of Us".



I PREMI DELLA GIURIA ORIZZONTI - La giuria "Orizzonti", che ha assegnato sette premi, per i film che incarnano nuove tendenze estetiche. Il miglior cortometraggio è stato "La Voz Perdida" del paraguaiano Marcello Martinessi, miglior sceneggiatura a "Ku Qian (Bitter Money)" di Wang Bing. Come miglior attore è stato premiato Nuno Lopes per il film "Sao Jorge", miglior attrice Ruth Diaz per "Tarda Para la Ira". La giuria ha assegnato poi un premio speciale a "Koca Dunya" di Reha Erdem. Miglior regista Fien Troch per il film "Home" mentre il miglior film è stato giudicato "Liberami", di Federica Di Giacomo.



I PREMI PRINCIPALI - E' toccato poi alla giuria del concorso principale salire sul palco, con i ringraziamenti di rito del presidente Sam Mendes. Il primo premio, dedicato a Marcello Mastroianni, assegnato a un giovane emergente. Lo ha consegnato Chiara Mastroianni che ha premiato Paula Beer per "Frantz", di Francois Ozon. A Laurie Anderson è toccato assegnare il premio speciale della giuria a "Bad Batch", di Ana Lily Amirpour. Miglior sceneggiatura a Noah Oppenheim per il film "Jackie".



E' toccato quindi agli attori: la Coppa Volpi per la miglior interpretazioner maschile se l'è portata a casa Oscar Martinez per "El Ciudadano Ilustre", mentre quella per la miglior interpretazione femminile è finita (virtualmente perché non presente) nelle mani di Emma Stone per "La la Land". Premio ex aequo per il Leone d'argento assegnato ai registi Amat Escalante per "La region salvaje" e Andrei Konchalovsky per "Paradise". "Nocturnal Animals" di Tom Ford ha vinto il Gran premio della giuria. E infine il Leone d'oro per Lav Diaz e il suo "The Woman Who Left".



Il film di Lav Diaz, insieme a "Questi giorni" di Giuseppe Piccioni (come miglior film italiano), ha preso anche il Premio di critica sociale 'Sorriso diverso Venezia 2016', assegnato ogni anno alle opere presentate al Lido che meglio valorizzano i temi dell'integrazione e dell'inclusione sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate.