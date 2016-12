"La pazza gioia", Ramazzotti-Tedeschi coppia di donne innamorate e allo sbando

Dopo l'ottima accoglienza a Cannes, " La pazza gioia " di Paolo Virzì esce il 17 maggio nelle sale italiane. Tgcom24 offre in esclusiva una clip della commedia con protagoniste Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti nei panni di Beatrice e Donatella, una coppia di donne ospiti in una comunità terapeutica. Chiuse tra le mura della casa di cura, diventano prima amiche e poi complici di una rocambolesca evasione.

Beatrice Morandini Valdirana (Bruni Tedeschi) è una mitomane dalla parlantina svelta, una contessa che a suo dire è vicina ai potenti della Terra. Donatella Morelli (Ramazzotti) è invece una giovane madre fragile e tatuata, il cui figlio è stato dato in adozione. Entrambe sono classificate come socialmente pericolose, ma insieme riescono a trovare la forza per reagire e riappropriarsi della felicità perduta.

In gara a Cannes, nella sezione Quinzaine des Realisateurs, "La pazza gioia" è stato accolto con dieci minuti di applausi. "Merci Quinzaine" è stato il commento emozionato di Paolo Virzì e anche sul viso delle attrici è scesa qualche lacrima.



"Abbiamo voluto bene a questo film e lo abbiamo portato qui in punta di piedi, ma delle reazioni così potenti non le aspettavamo - ha dichiarato il regista livornese - Tutta la stampa internazionale e tutto quello che si è messo in moto adesso, da una parte mi fa molto piacere, dall'altra mi opprime."