Loredana Cannata si mette a nudo tra cinema, teatro e tv

Loredana, sei un'artista eclettica: cinema, teatro, tv... In quale ruolo ti preferisci?

Quello che preferisco è un bel ruolo, ben scritto e ben diretto, a prescindere dal mezzo. Subisco ancora molto il fascino del cinema, ma le molte, strepitose serie tv americane mi hanno fatto rivalutare le potenzialità della televisione, che anche da noi sta creando cose interessanti! Amo il teatro solo quando sono sul palco e dopo lo spettacolo, prima vivo un'ansia che mi leva fame e sonno. Negli ultimi mesi ho avuto bellissimi ruoli in tutti e tre i settori, ma a teatro, con un monologo da me scritto e diretto, sono stata io a darmi il ruolo per me più bello: Marilyn!



E della tua interpretazione nel film di Sorrentino cosa racconti?

L'unica cosa che posso dire del mio ruolo nel nuovo film di Sorrentino, “Youth”, è che interpreto la moglie di un personaggio ospite dell'hotel.



In autunno ti vedremo in "Romanzo Siciliano". Raccontaci il tuo personaggio...

In “Romanzo Siciliano”, di Lucio Pellegrini, interpreto Viviana Costa, una donna misteriosa, passionale e spregiudicata che, forse per dolore o per amore, sta dalla parte del male ed è visceralmente innamorata del suo uomo, interpretato da Ninni Bruschetta, come una Bonnie del suo Clyde. La cicatrice che le taglia il volto ci fa capire che la violenza, oltre che al suo presente, appartiene anche al suo passato.



Da sempre sei una delle donne più sexy della tv... Il segreto del tuo sex appeal?

Credo che il segreto del mio sex appeal stia nei gatti e nella libertà. Ho imparato dai felini la grande lezione della sensualità nei movimenti, che nasce da una sorta di eleganza e mistero dell'anima, e sono sempre stata libera dai tabù che imprigionano la nostra sfera sessuale. Ho sempre avuto, istintivamente, un rapporto naturale e non moralistico nei confronti del sesso, cosa fondamentale per un sano equilibrio psico-fisico, e ho sempre trovato assurdo che ai bambini non si possa spiegare cos'è l'amore mentre si ritiene normale mettere loro in mano una pistola giocattolo.



Vegana e animalista convinta, ricordiamo uno show nuda in gabbia contro la vivisezione... Hai in programma altre iniziative shock?

Voglio costruire una partecipazione attiva degli animalisti alle giornate del summit mondiale sul clima di Parigi, i primi di dicembre di quest'anno, per promuovere la scelta vegana come un potente e concreto mezzo di salvaguardia del clima e dell'ambiente, dato che il consumo di carne è, fra le altre cose, uno dei principali fattori di inquinamento e distruzione del “nostro” Pianeta. Vorrei, soprattutto, promuovere il 10 dicembre (già giornata mondiale dei Diritti dell'Uomo e dei Diritti degli Animali, nonché mio onomastico!) come giorno dei Diritti della Natura, perché è vitale per tutti e per tutto che cambiamo radicalmente il modo in cui viviamo su questa Terra e il modo in cui consideriamo cosa e chi ci circonda! Non so ancora che tipo di azione o performance fare per questo progetto, ma se per contribuire a difendere la Natura riterrò efficace mostrarmi come Natura mi ha fatta, non avrò nessun problema a farlo. E' vero che il nudo non è e non può essere il solo modo per attrarre l'attenzione su qualcosa, ma è anche vero che non si può solo considerarlo commercio o pornografia: il nudo ha un potere simbolico e rivoluzionario che va difeso e usato!



Vita privata... Chi è Loredana Cannata, lontana dalla tv, dal cinema e dal teatro?

Sono una persona solitaria e sognatrice, che preferisce il silenzio e i fiori a tutto il resto. Non amo le feste e non credo alle relazioni, non voglio figli. Tutto quello che voglio, che ho sempre voluto, da che mi ricordi, è capire cos'è questa vita e lasciare il mondo un posto migliore di come l'ho trovato.