Festival di Cannes 2015, nessun premio per Moretti, Sorrentino e Garrone?

"Mia Madre" di Nanni Moretti vince il premio della giuria ecumenica, riconoscimento collaterale assegnato al Festival di Cannes . Il film, secondo quanto scrive l'Ansa, non sarebbe però nel Palmares stilato dalla giuria, al pari degli altri due film italiani in concorso, " Youth" di Paolo Sorrentino e " Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone , che non avrebbero dunque vinto alcun premio. La cerimonia di premiazione inizierà nel tardo pomeriggio.

Secondo le indiscrezioni lanciate dall'agenzia di stampa, nessuno dei tre film italiani avrebbe convinto la giuria presieduta dai fratelli Coen, riunita dalle prime ore della domenica in una lussuosa villa per decretare non solo il vincitore della Palma d'Oro, ma anche quelli degli altri sei premi assegnati dai giurati. Nessuno di questi riconoscimenti sarebbe stato conferito all'Italia, nonostante i rumors della vigilia indicassero i film di Moretti e Sorrentino come possibili vincitori.



Intanto l'Islanda trionfa a sorpresa nella sezione Un certain regard, premiato dalla giuria presieduta da Isabella Rossellini per il film Hrutar ("Pecore") di Grimur Hakonarson.