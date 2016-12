Festival Cannes 2015, "Lousiana" di Roberto Minervini fa il pieno di applausi

Ottima accoglienza giovedì sera anche per il quarto italiano al Festival di Cannes Roberto Minervini. Il suo "Lousiana", in concorso nella sezione "Un Certain Regard", ha ricevuto grandi applausi che hanno commosso l'autore marchigiano che vive da qualche anno in America. Proprio negli Usa è ambientato il suo scioccante documentario che racconta una parte del Paese poverissima, rabbiosa e poco conosciuta.