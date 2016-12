22 aprile 2016 21:59 Prince, una settimana fa il ricovero per overdose di farmaci antidolorifici Il sito Tmz rivela che non si trattò di una influenza, intanto emergono nuovi particolari sul ritrovamento del cadavere: domani lʼautopsia

Una settimana fa Prince fu ricoverato in ospedale per una overdose di antidolorifici oppiacei e non per una banale influenza come invece dichiarato dal suo manager. Lo sostiene il sito americano Tmz, che ieri ha dato per primo la notizia della morte della popstar. Intanto, come riferisce l'agenzia Associated Press, domani sarà effettuata l'autopsia. Per le autorità sarebbe troppo presto per ipotizzare eventuali crimini dietro la morte del cantante.

Il 15 aprile scorso, l'aereo privato di Prince fece un atterraggio d'emergenza in Illinois, di ritorno da un concerto ad Atlanta, e l'artista fu ricoverato d'urgenza. I suoi portavoce parlarono di "banale influenza". Secondo Tmz, invece Prince fu sottoposto a un trattamento urgente (tecnicamente il "save shot") per una overdose da Percocet, un farmaco antidolorifico oppiaceo. I medici avrebbero voluto trattenerlo in ospedale per qualche giorno, ma non essendo disponibile una stanza privata, l'entourage del cantante aveva chiesto di farlo dimettere.



Il Percocet - spiegano gli esperti - è un farmaco che genera forte dipendenza e sembra che Prince ne facesse uso dal 2010, ossia da quando ebbe un intervento chirurgico all'anca. Sempre secondo Tmz, l'artista sarebbe stato visto recarsi presso una farmacia quattro volte in una settimana.

