Prince, conclusa l'autopsia. Il mistero sulla morte rimane: "Sul corpo nessuna ferita né segni di suicidio"

All'incontro con la stampa ha partecipato anche un rappresentante dell'ufficio medico-legale che ha eseguito l'autopsia e che non ha voluto commentare le voci secondo cui a causare la morte dell'artista potrebbe essere stata un'overdose. "Non ci sono informazioni in questo senso - ha detto - è in corso un'indagine".



Resta quindi il mistero sulla morte del folletto della musica, un decesso che molti vedono come la ripetizione di un triste copione che ha già visto protagonisti in passato sia Michael Jackson sia Whitney Houston. L'ipotesi overdose era stata avanzata da "Tmz", secondo cui quando Prince dopo l'ultimo concerto ad Atlanta si sentì male a bordo del suo aereo privato, costringendolo a un atterraggio di emergenza, la causa non sarebbe stata un'influenza, cosi' come dichiarato dal suo portavoce, bensi' l'aver ingerito dosi eccessive di 'Percocet', un antidolorifico oppiaceo.



Saranno comunque i risultati dell'autopsia a stabilire cosa sia veramente successo. Anche se ci potrebbe volere tempo: "Il Midwest Medical Examiners Office - si legge in un comunicato - non rilascerà alcuna informazione finché non ci saranno dei risultati finali. E l'esame tossicologico potrebbe anche richiedere delle settimane".