Carlo Verdone festeggia 65 anni fotografando tic e nevrosi degli italiani

Figlio del critico cinematografico Mario Verdone recentemente scomparso, dopo la laurea in Lettere e molte partecipazioni a trasmissioni tv, debutto alla regia con "Un sacco bello", nel 1980. Seguono, dopo le lezioni di Sergio Leone, pellicole come "Bianco, rosso e Verdone", in cui oltre alla carrellata dei suoi personaggi tv inserisce Elena Fabrizi, la sorella di Aldo, la "Sora Lella".

Considerato l'erede di Alberto Sordi, hanno girato due film insieme: "In viaggio con papà" e "Troppo forte". Arrivano quindi film come "Compagni di scuola", "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", "Viaggi di nozze", "Il mio miglior nemico", "Grande, grosso e... Verdone". Con Giovanni Veronesi ha lavorato nella trilogia di "Manuale d'amore", e durante la sua carriera ha recitato al fianco di attrici del calibro di Margherita Buy, Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Laura Chiatti e Asia Argento. Nel film premio Oscar "La grande Bellezza" ha invece regalato uno splendido ruolo nei panni del nostalgico Romano.