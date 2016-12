Siren Festival, big internazionali ed emergenti per tre giorni in concerto sul mare

E al Siren c'è un festival nel festival. Sin dalla sua prima edizione infatti ha avuto un palco aperto a tutti davanti alla bellissima Porta San Pietro, sulla Via Adriatica, proprio di fronte al mare, per dare risalto ad artisti italiani senza che fosse necessario pagare un biglietto. Quest'anno questa sezione vedrà la presenza di artisti italiani più noti e affermati come Cosmo e Francesco Motta, ed anche artisti internazionali, selezionati in collaborazione col prestigioso circuito ETEP come The Parrots e Holy Strays. Inoltre la zona gratuita del festival su Via Adriatica sarà arricchita da un vintage market e da una selezionata proposta di street food locale.



I CONCERTI IN PROGRAMMA:

Venerdì 22 luglio: Editors, Calcutta, Nosaj Thing, Adam Green, A.R. Kane

Sabato 23 luglio: The Notwist, I Cani, The Thurston Moore Group, Powell, Gold Panda



PER INFORMAZIONI E PROGRAMMA COMPLETO

www.sirenfest.com