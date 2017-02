Serena Autieri debutto da protagonista nel musical su Lady Diana

Dopo quasi vent’anni dalla sua morte, Lady Diana rivive in un musical. In scena fino al 19 febbraio al Teatro Sistina di Roma, Serena Autieri nei panni della Principessa del Galles nello spettacolo "Diana e Lady D". Affiancata solo da 6 ballerine, l'attrice recita, balla, canta il dramma di una donna "nata per non essere libera", in un dialogo tra due anime, la Lady D pubblica e la Diana privata.