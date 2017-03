Sadomaso e baci gay: La Pioggia rilegge Tenco con un video a tinte forti

E' " Vedrai vedrai ", una cover di un brano di Luigi Tenco , il singolo che anticipa "Inverno", l'Ep de La Pioggia , in uscita il 31 marzo. L'arrangiamento offre una versione molto personale della canzone del cantautore genovese, mentre il video diretto da Joe Bastardi non passa inosservato, tra nudi femminili, scene bdsm e lunghi baci omosessuali. Tgcom24 ve lo presenta in anteprima.

La Pioggia è il progetto musicale di Andrea Cannucci e Giuseppe Aledda, due musicisti della periferia di Cagliari. Dopo aver passato mezza vita a suonare in altri progetti danno vita a La Pioggia dove urla e distorsioni lasciano spazio a canzoni trascinate da sentimenti e pulsioni differenti rispetto al passato. "Inverno", che contiene 4 brani inediti e la moderna rivisitazione della canzone di Tenco.



"Chi come noi è cresciuto tra le pile di 45 giri (alcuni imbarazzanti) dei genitori e dei nonni, si è sicuramente fermato per minuti a fissare Luigi Tenco negli occhi, come se fosse lì davanti - spiega la band -. Come se la sua voce e le sue parole fossero lì nel salotto. Oggi è semplice e molto comune commemorare persone di cui si sapeva poco, ma è meno semplice aprire il cuore e tirarne fuori il ricordo, quando lo si ha davvero. Il nostro omaggio a Luigi Tenco è la nostra interpretazione di una sua canzone che negli anni abbiamo sentito fatta, rifatta, copiata e spesso maltrattata. Vedrai vedrai. L'abbiamo fatta con amore, con quella speranza che si ha di non deludere la propria madre. Noi speriamo di non deludere lui e chi ha di lui un ricordo autentico".