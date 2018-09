Robbie Williams papà per la terza volta

Sui social appare una foto in bianco e nero, con tutte le mani della famiglia e la didascalia: "Abbiamo mantenuto un segreto molto speciale. E' stato un percorso lungo e difficile, per questo motivo l’abbiamo voluto tenere privato. Esistono tanti tipi di famiglia e questa piccola ragazza, che è biologicamente nostra, è nata da un’incredibile madre surrogata, alla quale saremo eternamente grati. Siamo al settimo cielo. E non vediamo l’ora di crescere come famiglia tutti e cinque insieme".