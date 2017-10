Robbie Williams, cancellate due date del tour: "Soffro di ernia del disco"

Robbie Williams ha rivelato il motivo della cancellazione di alcune date del tour mondiale "Heavy Entertainment Show". Il cantante, come riporta il Daily Star, soffre di ernia del disco : "La cosa più difficile che devo affrontare è il dolore alla schiena , è decisamente stressante". L'artista aveva annullato i concerti di San Pietroburgo (7 settembre) e Mosca (10 settembre) per una malattia imprecisata , circostanza che aveva fatto allarmare i fan.

Recentemente, il cantante 43enne ha anche parlato con franchezza delle sue condizioni fisiche: "Faccio un lavoro veramente dannoso per la mia salute, prima o poi mi ucciderà a meno che non cominci a guardarlo con occhio diverso", aveva detto al Sunday Times. Williams ha poi rivelato i suoi problemi psicologici: "Più mi dimostro arrogante sul palco più sono terrorizzato dentro. Non so se questa malattia mentale mi avrebbe colpito qualora non fossi diventato famoso".