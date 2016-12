Rihanna stupisce tutti, a sorpresa esce il nuovo album "Anti"

Per la seconda volta in due giorni, Rihanna stupisce tutti. Dopo aver pubblicato ieri senza preavviso il singolo "Work" , oggi arriva a sorpresa l'atteso album "Anti", annunciato sui suoi profili social. Il disco comprende 13 tracce, e al momento è disponibile soltanto in streaming o in download gratuito sulla piattaforma Tidal . Domani, 29 gennaio, ne sarà rilasciata una versione deluxe con 16 tracce.

L'album sarà in free download per 24 ore. Scorrendo la scaletta si nota che non sono compresi i brani "FourFiveSecond", "Bitch Better Have My Money" e "American Oxygen" che erano usciti negli ultimi mesi.



"Work", singolo di anticipazione del nuovo disco vede la partecipazione del rapper Drake, è schizzato in poco tempo in vetta a iTunes in oltre 90 paesi in tutto il mondo, dall'Argentina al Botswana, dagli Usa alla Cambogia, Italia inclusa.



Sull'artwork di "Anti", era stata la stessa Rihanna a rivelare che si tratta di un'opera dell'artista contemporaneo israeliano Roy Nachum e raffigura una giovane ragazza con una corona d'oro che le copre gli occhi e un palloncino nero legato al suo polso.



Intanto è stato annunciato il tour mondiale che partirà il 26 febbraio da San Diego e passerà anche dall'Italia il 13 luglio, allo stadio Meazza di Milano. Insieme alla star delle Barbados sui palchi europei, ci saranno due ospiti d'eccezione, il canadese The Weeknd, rivelazione del 2015, e il rapper americano Big Sean.



La star ha venduto 54 milioni di album e 210 milioni di brani digitali, diventando l'artista con il maggiore numero di vendite digitali di sempre. Ha pubblicato 7 album in 7 anni, ha raggiunto la vetta delle classifiche con 13 singoli e ha vinto 8 Grammy Awards. Oltre ad essere l'artista con il maggior numero di visualizzazioni su Vevo/YouTube, è anche una delle star più popolari su Facebook, con oltre 81 milioni di amici.