Renzi "vota" Checco Zalone: premier e famiglia al cinema a Courmayeur

La prima sera del 2016, anno per lui delle "grandi riforme", Matteo Renzi l'ha dedicata al cinema: con la moglie Agnese e i figli il premier, in vacanza a Courmayeur, si è recato in una sala della località turistica valdostana scegliendo l'attesissimo film di Checco Zalone, alla prima serata di programmazione. La notizia è stata diffusa dai social network, e puntuale è arrivata la foto che ritrae un Renzi molto informale entrare in sala insieme alla consorte.