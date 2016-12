Radio Onda d'Urto, la Festa è qui tra rock, rap, ska e cultura antagonista

E quest'anno è un anno speciale. La Festa infatti compie 25 anni e la Radio i suoi primi 30. Due compleanni che rendono il 2016 un anno da ricordare. Era il 1985 infatti quando partì tutto, in uno scantinato di Vicolo delle Sguizzette, a Brescia. Un progetto di comunicazione antagonista per antonomasia, con l'intento ben preciso di dare voce a tutte quelle realtà (di lotta, sociali, politiche, culturali) che il sistema vorrebbe costrette al silenzio. Cinque anni dopo la prima festa autogestita.



Unica emittente di Brescia non commerciale, autogestita e finanziata dai suoi ascoltatori e ascoltatrici, Radio Onda d'Urto è riuscita nel suo intento e in questi lunghi anni è uscita dalle cantine, si è rafforzata, è cresciuta, ma senza recidere le radici e senza perdere quell’aspirazione originaria a voler non solo comprendere il mondo, ma trasformarlo. Ne è una prova la grande Festa, che ogni anno, da 25 anni, condensa in quasi tre settimane di musica e incontri, il pensiero e il programma indipendente e antagonista di Radio Onda d'Urto.



Tanti gli ospiti anche quest'anno con alcuni nomi di spicco come Goran Bregovic, il 25 agosto, accompagnato dalla sua Wedding & Funeral Band. E poi martedì 23 agosto il primo concerto italiano in assoluto della band americana HOLLYWOOD UNDEAD, esplosivo mix di rap e sonorità crossover e numetal e I Ministri il 26 agosto, la band dai live infuocati e dai testi affilatiche presenta il suo quinto album, “Cultura generale”. E ancora sabato 20 agosto il metal degli americani Exodus, dal 1980 sui palchi di mezzo mondo e ora anche a #festaradio; domenica 21 i Mau Mau, da 25 anni uno dei gruppi storici del folk rock italiano, che tornano a #festaradio con il nuovissimo album, “8000 km”: musica da ballare, parole che fanno pensare. Da non perdere il 24 agosto Derozer + Vallanzaska, due concerti in una sera, il meglio del punk rock e dello ska italici e lunedì 22 agosto i 99 Posse, un appuntamento fisso e sempre molto partecipato, vissuto e gradito, questa volta a Brescia con l’ultimo lavoro appena pubblicato, “Il tempo. Le parole. Il suono”. Il festival si chiude sabato 27 con una Hip Hop Night che ospita MEZZOSANGUE in “Soul of a SuperDrum Tour”, e tanti altri mc e crew, come JOHNNY MARSIGLIA e BIG JOE.



Ma c'è anche altro. Ovvero la Tenda Blu, che dalla mezzanotte propone una programmazione musicale di gruppi locali, italiani e internazionali di qualità e, a seguire, un dj set sempre diverso. Un altro palco è situato nella Fiaska&Chiringuito ed è dedicato al reggae e al folk. Tra i dibattiti, da segnalare sabato 27 agosto: "L’EUROPA È UNA FORTEZZA? A COSA SERVONO I MURI CONTRO I/LE MIGRANTI”. Con Guido Viale (saggista e scrittore autore del libro “Rifondare l’Europa in sieme a profughi e migranti”), Giuseppe De Mola (Medici Senza Frontiere), Francesco Ferri (Campagna #OverThe Fortress e Collettivo Euronomade).



Prezzi popolari dai 5 ai 15 euro e mezzi pubblici potenziati quest'anno, oltre a ampi parcheggi, ristoranti etnici e pizzerie e spazio bimbi. Insomma una grande festa dell'estate, per sentirsi solidali, giusti, alternativi e anche un po'... antagonisti.