Prince condannato in Italia per plagio, una storia infinita

Bergonzi e Vicino citarono in giudizio il folletto di Minneapolis nel 1995. Durante la battaglia legale furono emesse tre sentenze: la prima, nel 2003, diede torto ai due autori italiani, che si rifecero però nel 2008. La terza e ultima sentenza è stata emessa nel maggio del 2015, quando Prince era ancora vivo. Il provvedimento definitivo ha vietato la distribuzione di "The most beautiful girl in the World" in Italia.



Bruno Bergonzi, parlando a Billboard, ha rivelato che la canzone in questione si intitolava "Takin' me to paradise" ed era stata pubblicata dalla Warner Chappell Italy nel 1983: "L'artista che ha registrato è Raynard J, uno pseudonimo di Jay Rolandi, un cantante che ha suonato anche con i Firefly. La canzone non è stata una grande hit ma è stata inserita in tantissime compilation anche in giro per il mondo, e continua a riapparire nei remix dei dj".

L'autore ha denunciato sulla rivista musicale quello che è successo dopo la sentenza: "Per quello che sappiamo, le autorità giudiziarie americane hanno provato più volte a consegnare il verdetto alla residenza di Prince a Paisley Park, ma non hanno mai trovato nessuno a casa".



La SIAE ha da poco riconosciuto Bruno Bergonzi e Michele Vicino tra gli autori di "The most beautiful girl in the World" e per questo motivo i due hanno cominciato a ricevere le royalty generate dalla vendita della canzone e dai suoi passaggi. Ma i danni? Bergonzi rivela: "La Corte ha anche stabilito che dovremmo ricevere un compenso per 'diritti morali', anche se, secondo il sistema giuridico italiano, ciò non dovrebbe ammontare a una grande quantità di denaro".