Pooh: festa per i 50 anni tra concerti, album e docu-film

I 50 anni dei Pooh non potevano passare in sordina, così i "cinque ragazzi felici e pieni di energia" hanno deciso di non risparmiarsi. La reunion li vedrà infatti protagonisti di molte iniziative. Da Sanremo al nuovo disco con 4 inediti, dai concerti negli stadi a quello all' Arena di Verona (l'unico in cui ci saranno degli ospiti) ai palasport. E poi docu-film , libri , eventi tv . Sarà un 2016 all'insegna delle sorprese e della festa.

Come testimonia la nuova immagine che li vede felici e sorridenti: Riccardo Fogli e Stefano D'Orazio di nuoco insieme con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. In attesa del nuovo album che arriverà a settembre con 4 brani inediti e molte canzoni riarrangiate, dopo il successo di "Pensiero", il cui video ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni, arriva il doppio vinile Picture Disc che raccoglie 20 canzoni in una confezione a tiratura limitata autografata e dal 29 gennaio sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale "Noi due nel mondo e nell'anima", un altro brano storico, del 1972.

IL FESTIVAL DI SANREMO - La loro prima volta live sarà tra pochi giorni, quando super ospiti della 66esima edizione del Festival di Sanremo calcheranno il palco dell'Ariston di nuovo in cinque. "A Sanremo sarà una grande festa, faremo un medley con i nostri successi in una nuova veste più rock", anticipa Canzian. "Non possiamo non suonare per intero 'Uomini soli' (la canzone con cui vinsero nel 1990, ndr), se lo merita - interviene Facchinetti - Chi lo avrebbe mai detto che saremmo tornati dopo quasi 30 anni per raccontare tutta la nostra vita?... E' bellissimo festeggiare gente come noi che ha dedicato la vita alla musica".

I LIVE - Il lungo progetto "Reunion-L'ultima notte insieme" proseguirà oltre le 4 date già annunciate negli stadi a giugno (a Milano il 10-11, Roma il 15 e Messina il 18): nella prima metà di settembre un concerto all'Arena di Verona vedrà salire sul palco anche amici e colleghi del gruppo (i nomi sono ancora top secret), e poi in autunno lo show da 50 canzoni lungo tre ore sarà riproposto nei palasport (Firenze, Torino e Padova le città finora preannunciate). "La richiesta di biglietti è stata talmente alta da aver quasi raggiunto il doppio sold-out di San Siro: degli oltre 101mila posti, fra cui parterre a sedere (come negli altri due stadi) 98mila sono stati già venduti", spiega Ferdinando Salzano, ad di F&P Group. Infine c'è la volontà di portare il grande show d'addio nelle Americhe e in Europa.

IL NUOVO ALBUM - "La musica pop importante è stata già consegnata alla storia - prosegue Roby - oggi con la nostra esperienza e le nuove tecnologie possiamo dare nuova vita a quelle canzoni e farle conoscere a nuove generazioni: questo è il trend del pop nel futuro". I brani del live saranno pubblicati in un disco con Dvd/Blu-Ray delle due serate di San Siro in arrivo a settembre, in cui a sorpresa saranno inseriti anche 4 nuovi inediti (di cui uno strumentale), il primo dei quali in uscita a metà marzo: "Sono tre brani cantati in cui raccontiamo la nostra storia - spiegano Facchinetti e D'Orazio - mentre per la canzone strumentale abbiamo pensato al titolo un po' emblematico di 'Traguardi', che farà da colonna sonora di quest'annata".

DOCU-FILM E DVD - Ma non è tutto. La band ha anche anticipato un libro fotografico sulla reunion, con le immagini che immortalano i momenti più emozionanti e più significativi di questo anno di celebrazioni, oltre a un docu-film per la tv diviso in sei episodi sulla storia della band: "L'idea ce l'ha data Fausto Brizzi e tratterà le nostre vite insieme e da soli con puntate tematiche", svela D'Orazio. E per ultima una sorpresa cinematografica attesa per il Natale 2016. I festeggiamenti per il Cinquantennale termineranno ufficialmente il 31 dicembre.