Pooh, di nuovo insieme per i 50 anni di carriera: "Sarà la nostra ultima foto"

A volerla fortemente è stata Roby Facchinetti , e se per convincere Riccardo Fogli è bastata una telefonata, non è stato altrettanto facile con Stefano D'Orazi o. Ma dopo due anni di "pressing" i Pooh annunciano la reunion per i 50 anni di carriera. Di nuovo insieme con Dodi Battaglia e Red Canzian . Il 28 gennaio 2016 uscirà l'album di great hits e a giugno ci saranno 2 concerti (10 a San Siro e 15 all'Olimpico). "Dopo diremo addio alle scene", raccontano a Tgcom24.

L'emozione è palpabile e quando si presentano alla stampa per illustrare il progetto, il primo pensiero è per Valerio Negrini, fondatore e paroliere della band: "Dobbiamo tutto a lui", esordisce Facchinetti ringraziando la moglie Paola in prima fila.

"Non abbiamo mai avuto una accoglienza così neanche quando abbiamo vinto Sanremo - scherzano - ci siamo promessi di arrivare a questo traguardo straordinario da tempo. Non è stato facile arrivare fino a qui, è stato come scalare l'Everest ma ne è valsa la pena. Riccardo e Stefano sono due amici con i quali non abbiamo mai interrotto i cordoni ombelicali, c'è una amicizia e un rispetto profondo".

"Non avrei mai pensato di ritrovarmi sul palco con il basista che mi ha preceduto - dice Red - sono quello che lo conoscevo meno e sta nascendo una bellissima amicizia. Fino all'altro giorno accendevo un cero davanti a Nicoletta Strambelli (Patty Pravo, ndr) che se lo era portato via". Sarà una fotografia musicale di tutto quello che i Pooh hanno rappresentato: dal beat al pop fino al rock progressivo. Con una nuova voce: "E' stato bello fondere le voci insieme, tra l'emozione e il divertimento, ho ritrovato il suono dei Pooh, che sono quella roba là... Se penso che il gruppo chiude la carriera sto male", confessa Fogli.

"Comporterà una serie di emozioni che non saranno gestibili, lo trasformeremo in una festa questa ultima notte insieme - interviene D'Orazio 'Come fai a non partecipare a un compleanno così importante e a giustificare la tua assenza?', mi ha 'minacciato' Facchinetti. E aveva ragione, questo ultimo valzer lo dovevamo ballare insieme, rileggendo le emozioni del passato". Il 2016 sarà un anno importante: al termine dei festeggiamenti per il “50ennale” si chiuderà per sempre la storia della band.

Per l'ultimo atto si tirano le somme: "Abbiamo pensato a un cd doppio, che uscirà il 28 gennaio. Le canzoni le sceglieranno i nostri fan, sicuramente ci sarà anche un inedito a fare da colonna sonora ma non abbiamo ancora deciso nulla. Il primo passo di questa reunion è un'inedita versione di "Pensiero", il grande successo del 1971, che vede per la prima volta insieme le voci di Roby, Dodi, Red, Stefano e Riccardo e che dal 29 settembre sarà in rotazione radiofonica: "Abbiamo scelto questa canzone perché è forse la più conosciuta - spiega Roby - e in ogni Paese del mondo in cui mi sono trovato c'è sempre stato qualcuno a rispondermi quando intonavo il ritornello. Una volta abbiamo fatto l'esperimento anche nel bagno di un Autogrill".

Unico rimpianto? "Non esserci dedicati troppo all'estero. Abbiamo preferito coltivare il nostro orticello in Italia, anche se c'è gente che ha fatto successo nel mondo con le nostre canzoni", dicono in coro. Da Laura Pausini a Fiorello, dai Negramaro a Giorgio Panariello, 50 colleghi ed amici hanno mandato un saluto e il loro personalissimo in bocca al lupo. Per "l'ultima foto dei Pooh".

I biglietti per i concerti di “REUNION – L'ULTIMA NOTTE INSIEME” (prodotti e organizzati da F&P Group) saranno disponibili in prevendita dalle 11 di martedì 29 settembre, su www.ticketone.it e punti di vendita e prevendite abituali. Dalle 11 di martedì 29 settembre, e fino ad esaurimento disponibilità (in ogni caso l'offerta terminerà il 31 gennaio 2016) sarà acquistabile esclusivamente online su www.ticketone.it la #POOH50 CARD, una card memorabilia in edizione limitata che sostituisce il biglietto, quindi è valida come titolo di accesso (nel settore acquistato) allo spettacolo, e dà diritto a vantaggi, sconti e convenzioni. Le specifiche saranno pubblicate sul sito www.fepgroup.it.