Pokémon mania, in arrivo il primo film in live action

La Pokémon mania non sembra fermarsi all'app Pokémon Go. La Legendary Entertainment ha firmato un accordo con la Pokémon Company per la realizzazione del primo film live-action, della cui distribuzione in Occidente si occuperà la Universal Pictures. Sarà interpretato da attori in carne e ossa che interagiranno con le creature immaginarie giapponesi. La trama è top secret. Il film sarà basato su Detective Pikachu , nuovo personaggio dell'universo.

"Detective Pikachu" è un personaggio introdotto in Giappone attraverso il recente videogioco "Great Detective Pikachu". Sembrerebbe che il film si ispiri al videogioco dove Pikachu, interagisce con Tim Goodman, un ragazzino dalla felpa rossa con il quale cerca di risolvere diversi misteri.



Da due settimane è uscita l'applicazione Pokémon Go, diventata in tempo record un fenomeno mondiale grazie al gioco di realtà aumentata che permette ai giocatori di catturare in giro per le strade della propria città le creature virtuali che fanno parte del mondo dei Pokémon. Pokémon è stato introdotto in Giappone nel 1996 e ha venduto 279 milioni di videogiochi in tutto il mondo con 21,5 miliardi di carte da gioco spedite in ben 74 paesi, e una serie animata che copre la bellezza di 19 stagioni.



L'accordo sul film è il terzo grande progetto acquisito in meno di un mese: il 23 giugno è stato il turno di "Bad Blood", pellicola con Jennifer Lawrence, e poi di un lungometraggio di Nate Parker, il produttore del film del 2016 "La nascita di una nazione", per ora ancora senza titolo. Quello sui Pokémon non è il primo film tratto da un video game prodotto dalla Legendary Entertainment: proprio recentemente è uscito al cinema "Warcraft", basato sul gioco di ruolo dal successo mondiale "World of Warcraf".