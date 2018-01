Paolo Virzì: "Ecco Ella & John, il mio film italiano in America..."

"The Leisure Seeker" è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John, ex professore di letteratura invalidato dall'Alzheimer, è svanito e smemorato ma forte, Ella lucidissima ma affetta da un tumore allo stadio terminale, è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America che non riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l’occasione per ripercorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino all'ultimo istante.



"E' una storia d'amore", dice Virzì: "Un amore che non è solo miele, ma è anche una sfida, un mistero, un segreto, un'ossessione. Forse mi sono immedesimato, ho visto me e mia moglie (l'attrice italiana Micaela Ramazzotti n.d.r.) finire la nostra vita così, in maniera gloriosa. E' una storia romantica senza romanticismo. Una storia umana".