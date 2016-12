Paolo Vallesi torna con il singolo "Estate 2016", ecco il video con Mercedesz Henger

Paolo Vallesi torna sulle scene con il singolo "Estate 2016", accompagnato dal video che vede come protagonista Mercedesz Henger. Il cantante racconta: "Rappresenta il ponte ideale tra l'album Episodio 1 uscito lo scorso dicembre e Episodio 2 che uscirà in autunno". Per sua stessa ammissione "ritorno con la memoria alle estati passate, da quella del mondiale 82 a quella della prima storia d'amore, fino a pensare a questa che stiamo per vivere".