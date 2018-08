Oscar, novità per la prossima edizione: arriva la nuova categoria "miglior film popolare"

La prossima edizione della notte degli Oscar si terrà il 24 febbraio 2019 e avrà diverse novità. Per la 91esima edizione verrà assegnata una nuova statuetta: l'Oscar per i film popolari, categoria dai confini ancora poco chiari i cui dettagli verranno resi noti solo in un secondo momento. E' stata la stessa Academy of Motion Picture Arts and Sciences a ufficializzarlo attraverso un comunicato dopo la rielezione a presidente di John Bailey.

Tra le altre novità introdotte il limite alla durata della cerimonia a tre ore complessive incluse le pubblicità. Questo probabilmente perché la 90esima edizione degli Oscar, andata in onda a marzo, è durata quasi quattro ore ed è stata la meno vista di sempre con 26.5 milioni di spettatori e un calo del 19% nei rating. Nel comunicato l'Academy dice: "Ci impegnamo a produrre uno show che intrattenga nell’arco di tre ore, rendendo gli Oscar più accessibili agli spettatori in tutto il mondo. Per onorare tutte le 24 categorie, presenteremo i premi di alcune categorie dal vivo al Dolby Theatre durante gli spazi pubblicitari (da stabilire ancora quali categorie). Il momento della vittoria in queste categorie verrà poi inserito in onda più avanti durante la diretta".



L'ultimo cambiamento chiave è che la 92esima edizione verrà anticipata. Si terrà domenica 9 febbraio 2020, non più il 23 febbraio.