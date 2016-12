24 aprile 2015 Negramaro lanciano a sorpresa in Rete

il nuovo singolo "Sei tu la mia città" L'attesa è finita, il gruppo lancia il singolo e dedica ai fan un'anteprima voce e pianoforte

12:13 - Un'anteprima in Rete, con il gruppo al completo davanti a un pianoforte, una piccola introduzione e poi la voce di Giuliano Sangiorgi che intona la nuova canzone. I Negramaro sono tornati. A sorpresa presentano il singolo "Sei tu la mia città". Da tempo stavano lavorando al nuovo album che uscirà nel 2015 seminando indizi sui social. Adesso, finalmente, l'attesa è finita.

"Come state, bentrovati, anzi ovunque vi troviate, qualunque sia la vostra città, siamo tutti qui in una stanza per una sorpresa per voi. ci abbiamo messo un po' di tempo però abbiamo preparato una cosa che non vedevamo l’ora di farvi sentire ed oggi qui vi diamo un’anteprima, in questa stanza, tutti i Negramaro, tutti insieme, per voi", sono queste le parole che segnano il loro ritorno di Giuliano, Lele, Ermanno, Danilo, Andrea e Pupillo che con questo regalo dedicato a tutti i loro fan anticipano la versione acustica del brano.



"Sei tu la mia città" è una corsa rock e veloce tra le vie di una metropoli che si antropomorfizza (La strada si aggroviglia nei tuoi capelli/i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi/hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere) dove i ricordi prendono forma come in un'esperienza onirica (le case che aprono le gambe agli sconosciuti/le chiese sono bocche di donne coi fucili appesi/le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni/il fumo porta via con sé gli ultimi giorni/nascondimi dagli altri/son troppo comodi i tuoi denti/e sputami poi fuori). La canzone, scritta da Sangiorgi, nasce da una lunga esperienza internazionale che ha portato la band a viaggiare e registrare tra New York, Nashville, Londra, Madrid e la loro terra d'origine, la Puglia, fonte inesauribile d'ispirazione.