Natalie Wood, ancora mistero sulla morte dopo 37 anni: il marito tra i sospetti

Il caso della morte di Natalie Wood non si è ancora definitivamente chiuso 37 anni dopo. Dopo la notizia circolata che l'allora marito Robert Wagner è sospettato, sono spuntati nuovi testimoni interrogati dopo la riapertura delle indagini che affermano di aver "sentito un uomo e una donna litigare sulla poppa e credono che le voci fossero quelle di Wood e Wagner". L'attrice annegò in California nel novembre del 1981, durante una gita in barca a bordo del suo panfilo.

Wagner, 87enne interprete di "Cuore e batticuore", secondo gli inquirenti del Los Angeles County Sheriff’s Department sarebbe “person of interest”, ma al momento non ci sono elementi per procedere ad un arresto. Alla trasmissione Cbs "48 Hour" John Corina, vice sceriffo della contea di Los Angeles, ha spiegato: "Fu l’ultima persona ad essere con Natalie prima che scomparisse".



La morte della Wood è avvenuta mentre si trovava a bordo di uno yacht al largo della costa californiana. Con lei c'erano il marito Wagner, l’attore Christopher Walken e il capitano dell’imbarcazione Dennis Davern (che poi scrisse anche il libro "Goodbye Natalie, Goodbye Splendour").



Il corpo dell'attrice di "Gioventù bruciata" e "West side story" fu ritrovato a fianco a un canotto, vicino all’isola di Catilina, dopo una notte ad alto tasso alcolico. Il caso venne chiuso velocemente indicando la morte come accidentale. Sospetti, voci (ta cui una presunta relazione con Walken) e speculazioni si sono susseguiti da allora portando a una prima riapertura del caso nel 2011. Richiuso dopo pochi mesi con un nulla di fatto, fu di nuovo aperto nel 2013, dietro richiesta dei familiari della donna.



Le indagini successive hanno portato ad una nuova autopsia che ha rilevato lividi su braccia, collo e polsi dell’attrice, segni di un’aggressione precedente al decesso. E adesso il portavoce dello sceriffo di Los Angeles Nicole Nishida ha dichiarato che nuovi testimoni hanno fornito un nuovo quadro, ricostruendo "una nuova sequenza di eventi sulla barca quella notte".



"Uno dei testimoni ha detto di aver sentito urlare e il rumore di oggetti infranti proveniente dalla cabina privata della coppia. Poco dopo, altri testimoni hanno sentito un uomo e una donna litigare sulla poppa e credono che le voci fossero quelle di Wood e Wagner", ha detto la portavoce. Il problema, a quanto pare, sarebbe il ricordo di Wagner, oggi 87enne, che è cambiato più volte, e che ha indotto gli inquirenti ad approfondire nuovamente il caso.