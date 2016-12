Modà: "A San Siro celebriamo il nostro presente e vi sorprenderemo con i Pooh"

A San Siro con i Pooh , a Cagliari con i Tazenda . I Modà sono pronti per i live negli stadi a giugno. La band che con "Passione Maledetta" è già al terzo disco di platino riparte con un doppio evento a Milano. "All'inizio non volevamo invitare nessuno", sottolinea Kekko. E in effetti il 18 - sold out - saranno soli, a raccontare "l'ultima fase della nostra storia". Palco futuristico: essenziale ma con luci, sorprese,video e una passerella semicircolare.

La sera dopo, però, nella seconda data del 19 giugno ci sarà una grande sorpresa. "Avere con noi dei fuoriclasse come i Pooh, la più grande e longeva band di tutti i tempi italiana, è un grande orgoglio - assicurano - stiamo cercando di fare una sorpresa, arriveranno direttamente da Messina". L'idea di cantare insieme è nata per caso. Nel camerino di uno show televisivo. "Rifaremo 'Tanta voglia di lei' e altri brani, suoneremo noi, come se fossimo la loro band - aggiunge Kekko - Ma non sarà un passaggio di consegne. Anni fa ci definivano i nuovi Pooh forse per accusarci di essere vecchiotti, per noi però è sempre stato un complimento".

Il 25 giugno, invece, all'Arena Sant'Elia di Cagliari toccherà ai Tazenda: "Il repertorio lo consociamo molto bene, sono dei ragazzoni straordinari, rappresentano la terra sarda musicalmente e ci sarà da divertirsi. Faremo insieme 'Cuore e vento' e altri brani...". Con più di 80mila biglietti venduti per le due date di San Siro come annuncia il promoter F&P Group Ferdinando Salzano, i Modà guardano avanti con la solita grinta e passione: "Nel 2014 volevamo legare passato e presente suonando pezzi che forse molti non conoscevano, adesso volgiamo celebrare il presente", sottolineano.

E se due anni si presentavano come gladiatori, adesso la band pensa a un ingresso con l'utilizzo di video e led per creare l'illusione di una fusione fra schermo e realtà. Ma, sia chiaro, anche questa volta "l'intro racconterà con una metafora la nostra battaglia contro le paure degli insuccessi, non abbiamo smesso di lottare".