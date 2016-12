Meryl Streep: "Quando King Kong non mi volle perché ero troppo brutta"

Anche per i fenomeni gli inizi possono essere tutti in salita. Meryl Streep ha postato su Facebook una sua foto risalente al 1975: la ritrae mentre torna a casa in metropolitana dopo il provino andato male per " King Kong ". Il produttore Dino De Laurentiis la scartò perché " troppo brutta " per la parte. Ora lei si gode la rivincita: "Oggi ho 18 premi in bacheca".

Nel 1975 Meryl Streep era una ragazza di 26 anni che stava tentando di trovare la sua via nel mondo del cinema. Si era laureata in arte drammatica nel 1971 e aveva mosso i primi passi nel teatro. Ma il cinema era il grande sogno. E così si presentò ai provini per il nuovo kolossal prodotto da Dino De Laurentiis, il remake (in salsa catastrofista) di "King Kong".



Per lei non ci fu niente da fare. E non per motivi di talento, ma prettamente estetici. "In questa foto - scrive Meryl nel post - mi vedete mentre torno dal provino per "King Kong" dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale". Ma siccome il carattere e la tenacia facevano già parte di Meryl, lei trovò il modo giusto per reagire. "Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto fare deragliare i miei sogni di diventare un attrice - ricorda -. Presi un lungo respiro e mi dissi: 'Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia e ora mi cercherò una corrente più gentile". E per concludere arriva la stoccata: "Oggi ho 18 premi dell'Academy".



Il debutto sul grande schermo della Streep sarebbe arrivato nel 1977 con "Giulia" e nel 1979 avrebbe incantato prima con "Il cacciatore" e poi "Kramer contro Kramer", che le valse il primo Oscar della carriera. E tanti saluti a King Kong (per la cronaca De Laurentiis trovò la sua bella nell'esordiente Jessica Lange).