Megan Fox: in arrivo il terzo bebè, ma è giallo sul papà

Megan Fox mamma a sorpresa per la terza volta. La protagonista de "Teenage Mutant Ninja Turtles" ha sfoggiato il pancino sul red carpet del CinemaCon di Las Vegas ma la domanda che si pongono tutti adesso è: chi è il padre? L'attrice lo scorso agosto ha infatti ufficializzato il divorzio da Brian Austin Green per 'differenze inconciliabili'. I due sono però rimasti in buoni rapporti e non è quindi escluso che ci vogliano riprovare.