Maurice White: morto a 74 anni il fondatore degli Earth, Wind & Fire

Maurice White era entrato nella "Songwriters Hall of Fame" nel 2010. Dieci anni prima, nel 2000, gli Earth, Wind & Fire erano stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. E' stato Verdine White, il fratello di Maurice, a dare l'annuncio in serata. "Mio fratello, eroe e migliore amico Maurice White è morto in pace nel sonno la notte scorsa - ha scritto sulla sua pagina Facebook -. Mentre il mondo ha perso un altro grande musicista e una leggenda, la nostra famiglia chiede che venga rispettata la sua privacy mentre cominciamo una transizione che sarà molto difficile e cambierà le nostre vite. Grazie per le vostre preghiere".



Batterista di studio, Maurice White fondò Earth, Wind & Fire alla fine degli anni sessanta seducendo il monso intero con la sua musica dinamica ed eclettica, ispirata sia dalla scena di Memphis, in Tennessee dov'è cresciuto, sia dalle novità provenienti da Chicago attraverso etichette come Chess e Okeh. Tra le hit della band spiccano successi come "September", "Shining Star", "Got to Get You Into My Life" (una cover dei Beatles), o ancora "Boogie Wonderland".