Mariah Carey scherza sul flop a Times Square: "Cose che succedono"

Un tweet per gettare acqua sul fuoco, annunciando nuove sorprese. Mariah Carey ha scelto di sdrammatizzare dopo il flop e la figuraccia a Times Square del concerto di fine anno. "Sono cose che succedono. Auguro a tutti un anno felice e di salute. Continuerò a fare notizia nel 2017", ha scritto sui social. Per problemi tecnici la cantante ha infatti sbagliato l'interpretazione dei suoi brani facendo vedere che stava cantando in playback.

Tutto è filato liscio con la canzone che ha aperto lo show, "Auld Lang Syne". Poi è stato un disastro. "Non si sente", ha iniziato a dire la cantante sulle note della sua hit "Emotions". Niente da fare neppure con il brano successivo, "We Belong Togheter". Mariah così ha abbassato il microfono, mentre il brano andava avanti, rendendo più che evidente il playback.

Visibilmente scossa, ha poi lasciato il palco. Il concerto, a cui prendevano parte tanti altri artisti internazionali, è stato seguito in televisione da milioni di telespettatori. La sua portavoce ha provato a giustificare la debacle, spiegando che gli auricolari della cantante non funzionavano e i tecnici non hanno saputo risolvere il problema. Tuttavia, Mariah ha deciso di salire sul palco "alla cieca", per onorare l'impegno preso. Ma non ci ha fatto una bella figura.