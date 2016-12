Mariah Carey, dal vivo in Europa dopo 13 anni: una data italiana

Buone notizie per tutti i fan di Mariah Carey . Dopo ben 13 anni di assenza, la pop star tornerà sui palchi europei la prossima primavera con il tour "Sweet Sweet Fantasy" . Nella lista compare soltanto una data italiana, il 16 aprile al Mediolanum Forum di Milano . Lo show sarà caratterizzato dai maggiori successi raccolti nel suo album "Infinity", da "Hero", passando per "Always Be My Baby" e "We Belong Together".

L'artista femminile con il maggior numero di vendite di tutti i tempi, dopo una serie di concerti sold out a Las Vegas, tornerà a portare la sua musica in giro per il Vecchio Continente. Proprio a Milano concluse nel 2003 le tappe europee del suo fortunatissimo "Charmbracelt Tour".



"Onestamente - ha commentato la superstar - è passato troppo tempo! Sono così felice di arrivare in Europa e cantare per tutti voi. Vi prometto che condivideremo dei momenti fantastici insieme e io ho molte sorprese in serbo per voi! Non vedo l'ora di vedervi nelle vostre città".