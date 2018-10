Margot Robbie nei panni di Barbie nel film live-action sull'iconica bambola

Barbie non è solo una bambola, ma un’icona che da 50 anni incanta bambini e adulti. La Mattel e la Warner Bros. avevano da tempo in mente un film live-action: all'inizio doveva essere protagonista Anne Hathaway, poi cambiata con Amy Schumer. Ora si fa il nome di Margot Robbie. Secondo la rivista d'intrattenimento Hollywood Reporter, l'attrice australiana nominata agli Oscar per "Tonya" sarebbe in fase di trattative per ottenere la parte.